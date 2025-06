Fumo la Francia dichiara guerra aperta al tabacco | Dove ci sono bambini la sigaretta deve sparire

La Francia fa un passo deciso contro il fumo, dichiarando guerra aperta alle sigarette in presenza di bambini. Dal 29 giugno, il divieto si estende agli spazi pubblici all'aperto frequentati da minori, sottolineando l'impegno del paese a proteggere le nuove generazioni dai rischi del tabacco. Questa iniziativa rappresenta un esempio di come l'azione politica possa contribuire a creare ambienti più salubri e sicuri per i più piccoli.

Dal 29 giugno, la Francia ha dichiarato una nuova fase nella sua battaglia contro il fumo, estendendo il divieto di fumare a tutti gli spazi pubblici all'aperto dove è alta la possibilità di incontrare bambini.

