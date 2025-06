frode sui bonus edilizi sequestrati quattro milioni a un imprenditore edile

Un caso clamoroso scuote il settore delle ristrutturazioni: un imprenditore edile del Meratese è stato scoperto aver frodato lo stato con bonus edilizi falsificati, incassando crediti d’imposta senza aver mai completato i lavori. La Guardia di Finanza ha sequestrato ben quattro milioni di euro prima che potessero essere nascosti o trasferiti altrove. Questa vicenda evidenzia l’importanza di controlli rigorosi e trasparenza nel mondo delle agevolazioni fiscali.

Lavori con superbonus, ecobonus e bonus facciate mai eseguiti, oppure eseguiti solo a metà, ma con crediti d'imposta incassati per davvero e per intero, a insaputa dei condòmini. Gli investigatori della guardia di finanza della compagnia di Cernusco Lombardone hanno denunciato un imprenditore italiano di 50 anni del Meratese per truffa aggravata e autoriciclaggio. Gli hanno anche sequestrato 4 milioni di euro, prima che li dirottasse altrove, come già avrebbe fatto in passato. Il cinquantenne, titolare di due imprese edili, ha rovinato la vita a decine di inquilini di almeno tre condomini, che si ritrovano con i complessi residenziali assediati da impalcature abbandonate, ora da rimuovere, abitazioni non ristrutturate o ristrutturate solo in minima parte e a dover restituire le detrazioni di cui hanno beneficiato: il danno e la beffa.