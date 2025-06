Frida opera musical | al Gesualdo l’anteprima nazionale

Preparati a vivere un’esperienza unica al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, dove l’arte si trasforma in rivoluzione con “Frida Opera Musical”. Questo spettacolo potente e visionario celebra la vita, la passione e il coraggio di una delle artiste più iconiche di tutti i tempi. Un evento da non perdere, che invita a riscoprire la forza dell’espressione e il valore della libertà di essere. Il sipario si alza per un viaggio emozionante…

Tempo di lettura: 3 minuti – Un musical potente e visionario che intreccia arte, rivoluzione, passione. Un inno alla libertà di essere e al coraggio dell'arte. Una dichiarazione d'amore alla vita, anche quando fa male. "Frida Opera Musical" è il kolossal sulla vita di Frida Kahlo e il mondo che ha incendiato con il suo sguardo e sarà in anteprima nazionale al Teatro "Carlo Gesualdo" di Avellino martedì 21 e mercoledì 22 ottobre 2025 grazie alla sinergia tra il Comune di Avellino, guidato dal sindaco, Laura Nargi, e l'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcìa Eugenio De Alba Zepeda Scritto da Gianmario Pagano e Andrea Ortis che ne ha curato anche la regia, con la partecipazione straordinaria di Drusilla Foer nel ruolo della Catrina, il musical pone al centro del suo sviluppo narrativo la vita di Frida Kahlo, interpretata da Federica Butera, il suo amore tormentato con Diego Rivera (Andrea Ortis), la forza del suo corpo ferito, la resistenza e la voglia di vivere, la lotta per l'identità e la libertà.

FRIDA OPERA MUSICAL - dal 21 ottobre nei teatri italiani @criatzori FRIDA OPERA MUSICAL - L'arte, la vita, la rivoluzione: Frida Kahlo vive sui palcoscenici dei principali teatri italiani. A partire da ottobre 2025, i teatri italiani accoglieranno una nuova, attesis

