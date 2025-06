Frida Kahlo rivive ad Avellino | al Teatro Gesualdo l’anteprima nazionale dell’Opera Musical

Avellino si prepara a vivere un’esperienza unica con l’anteprima nazionale di Frida Opera Musical al Teatro Carlo Gesualdo. Due serate ricche di emozioni, musica e arte, dedicate alla straordinaria vita di Frida Kahlo, iconica artista messicana. Un’occasione imperdibile per scoprire il suo mondo attraverso un spettacolo che unisce teatro, musica e passione. Non lasciarti sfuggire questa celebrazione della creatività e del coraggio, che riporterà il capoluogo irpino al centro dell’attenzione culturale nazionale.

Avellino, 21 e 22 ottobre 2025 – Il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino ospiterà in anteprima nazionale Frida Opera Musical, kolossal teatrale dedicato alla vita e alle opere della celebre artista messicana Frida Kahlo. L’evento si svolgerà martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, riportando il capoluogo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

