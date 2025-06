Freytes teme l’Inter | Sarà difficile sono una squadra molto grande Possiamo portare gioia alla nostra gente e su Thiago Silva…

Il difensore del Fluminense, Juan Pablo Freytes, si prepara alla sfida contro l'Inter nel Mondiale per Club con determinazione e rispetto. In un'intervista a CNN Brasil, ha ammesso le difficoltà di affrontare una squadra così grande, ma anche la volontà di portare gioia ai tifosi. La partita si prospetta emozionante e ricca di insidie: il momento del Fluminense è arrivato.

Il difensore del Fluminense, Juan Pablo Freytes, ha voluto dire la sua in vista della sfida contro l’Inter nel Mondiale per Club. Intervistato da CNN Brasil, Juan Pablo Freytes, difensore centrale del Fluminense, si è espresso così in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro l’ Inter. IL MOMENTO DEL FLUMINENSE – « Non so se Thiago Silva giocherà. In realtà, nessuno sa se giocherà, perché Renato è sempre competitivo e parteciperà con la squadra titolare. La verità è che Ignácio può giocare, io posso giocare, Thiago può giocare, Manuel può giocare, ci sono molti giocatori che giocano in quella stessa zona del campo. 🔗 Leggi su Internews24.com