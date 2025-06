Freytes | Inter? Dare gioia alla nostra gente Thiago Silva una verità

Nel cuore della preparazione, Juan Pablo Freytes si mostra entusiasta e riservato riguardo alle sorti di Thiago Silva, il veterano del Fluminense. Con la sua testimonianza, il difensore argentino svela i retroscena di un ritiro ricco di incertezza e adrenalina, mentre aspetta con ansia l’ottavo contro l’Inter. La domanda resta: sarà Thiago Silva in campo? La risposta, come spesso accade nel calcio, è ancora avvolta nel mistero...

Il difensore del Fluminense, Freytes, che ha giocato da titolare tutte e tre le parte del girone si è espresso sull'ottavo con l'Inter e su Thiago Silva. THIAGO SILVA – Juan Pablo Freytes ha parlato direttamente dal ritiro in Columbia, Carolina del Sud, in vista del match contro l'Inter. Le sue parole sul veterano Thiago Silva: « No, non so se Thiago Silva giocherĂ . In realtĂ , nessuno sa se giocherĂ , perchĂ© Renato tiene sempre tutto aperto, competitivo. La verità è che Ignácio può giocare, io posso giocare, Thiago può giocare, Manuel può giocare, ci sono molti giocatori che giocano in quella stessa zona del campo.