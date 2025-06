Frederic Vasseur professa ottimismo | Il nuovo fondo funziona Le McLaren? Spero fossero scariche di benzina

La Ferrari si presenta al Gran Premio d’Austria con rinnovata fiducia, sostenuta dalle parole ottimistiche di Frederic Vasseur. Il team principal si dice convinto che i progressi siano evidenti e che il nuovo fondo possa fare la differenza. Con le prime modifiche alla SF-25, Maranello punta a risalire la china e a dimostrare che il ritorno ai vertici è possibile. La sfida è aperta: sarà il momento della verità sul Red Bull Ring.

La Ferrari si proietta verso il sabato del Gran Premio d’Austria con rinnovata fiducia, quantomeno ascoltando le parole del suo team principal, Frederic Vasseur. La scuderia di Maranello, infatti, ha scelto il Red Bull Ring, sede dell’undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, per portare (finalmente direbbero in molti) i primi aggiornamenti alla propria vettura. La SF-25, com’è noto sin dal via dell’annata di Melbourne, è una macchina con problemi chiari ed evidenti ma, per un motivo o per un altro, il team emiliano ha scelto di non portare novità fino alla giornata di ieri. I monti della Stiria, quindi, hanno fatto da palcoscenico alla prima serie di aggiornamenti sulla vettura del Cavallino Rampante (anche perché i due piloti iniziano a mettere in mostra una evidente insoddisfazione sull’argomento) rappresentati da un nuovo fondo. 🔗 Leggi su Oasport.it