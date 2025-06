Fratte Rosa capitale dell’acquerello, artisti da tutta Europa.

Benvenuti a Fratte Rosa, la capitale dell’acquerello, dove i colori prendono vita tra terra e panorami incantati. Oggi e domani, questo affascinante borgo della terracotta si trasforma in un palcoscenico internazionale, accogliendo oltre ottanta artisti provenienti da tutta Europa. Con il tema "I colori del coccio e panorami", la due giorni promette emozioni, creatività e scoperta. Preparatevi a immergervi in un mondo di sfumature e ispirazioni senza confini.

Oltre ottanta artisti dell’acquerello, provenienti da ogni parte d’Italia e anche da diversi paesi stranieri, saranno i protagonisti di ‘Fratte Rosa in Acquarello’, in programma per oggi e domani nel paese della terracotta. E il sottotitolo è emblematico: "I colori del coccio e panorami". La due giorni, organizzata dall’associazione Arte al Borgo, prevede pittura en plein air (foto) in acquerello, una collettiva d’arte itinerante nel centro storico, laboratori di pittura in acquerello e una mostra degli artisti partecipanti all’evento. Per informazioni e iscrizioni ‘last minute’ si può chiamare il 3398289410. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it