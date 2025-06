Francis Kaufmann sequestrati i file sul film mai realizzato | cosa non torna

Sequestrati i file sul progetto cinematografico mai realizzato di Francis Kaufmann, accusato di un duplice omicidio che ha sconvolto Roma. Ma cosa si nasconde dietro questa operazione? Tra misteri irrisolti e fondi pubblici coinvolti, emergono domande che non trovano ancora risposta. La veritĂ potrebbe essere molto piĂą complessa di quanto sembri.

Sequestrati i file sul film mai realizzato di Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi, trovate morte a Villa Pamphili, a Roma, il 7 giugno scorso. Sono stati acquisiti questa mattina negli uffici della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura (Mic) i documenti relativi ai fondi pari a 863mila euro in forma di tax credit per la realizzazione di un film ottenuti dall'uomo ora in carcere in Grecia e a breve estradato in Italia. Tutta la documentazione è stata sequestrata dalla polizia giudiziaria. Gli inquirenti puntano a ricostruire tutti i movimenti economici dell’americano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: film - francis - kaufmann - sequestrati

BioShock: il film Netflix riceve un importante aggiornamento dal regista Francis Lawrence - Il film BioShock su Netflix, diretto da Francis Lawrence, riceve un importante aggiornamento sulla sceneggiatura.

Estradizione di Kaufmann in Italia, ok dalla corte d’appello greca, sequestrati documenti su 863mila € fondi ministeriali dei film mai prodotti Vai su X

“Si era trasferito a Roma per il cinema, mi disse che era andato in Grecia per un film”. Queste le parole della madre Francis Kaufmann aka Rexal Ford che, invece, avrebbe raggiunto Skiathos dopo aver ucciso la moglie e la compagna. Vai su Facebook

Francis Kaufmann, sequestrati i file sul film mai realizzato: cosa non torna | .it; Francis Kaufmann presto in Italia, ok all'estradizione: cosa rischia e la possibile pena. Sequestrati i docume; Villa Pamphilj, Corte Appello Larissa dĂ ok a estradizione Kaufmann.

Kaufmann, via libera all'estradizione in Italia. Sequestrati documenti sui fondi per il film fantasma - Francis Kaufmann, l'uomo bloccato in Grecia perché sospettato di aver ucciso l'ex compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda, verrà estradato in Italia. Si legge su msn.com

Francis Kaufmann presto in Italia, ok all'estradizione: cosa rischia e la possibile pena. Sequestrati i documenti sul film: si cerca la verità sui movimenti di denaro - La procura di Roma ha delegato la polizia ad acquisire la documentazione relativa al film mai distribuito di Francis Kaufmann, l’uomo ora in carcere in Grecia accusato del duplice omicidio ... Segnala leggo.it