Francia sparatoria a Nîmes | sei feriti fra i 15 e i 20 anni

Una tranquilla serata a Nîmes si è trasformata in tragedia con una sparatoria che ha ferito sei giovani tra i 15 e i 20 anni. La vicenda ha scosso la comunità locale, lasciando due di loro in condizioni critiche. Un episodio che solleva ancora una volta il problema della violenza giovanile e della sicurezza nelle strade francesi. La speranza è che le indagini portino rapidamente alla verità e alla giustizia.

(Adnkronos) – Sei persone di età compresa tra 15 e 20 anni sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera a Nîmes, in Francia. Lo ha reso noto il procuratore della città Cécile Gensac, aggiungendo che cinque persone sono ancora ricoverate in ospedale, tra cui due di 15 e 17 anni, "in condizioni preoccupanti",