Francia | divieto di fumo all’aperto a partire da domani domenica 29 giugno

A partire da domenica 29 giugno, la Francia compie un nuovo passo avanti nella tutela della salute pubblica, introducendo il divieto di fumo all'aperto in spiagge, parchi, giardini pubblici e fermate degli autobus. Questa misura, ufficialmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, rappresenta un impegno concreto contro il fumo passivo e la protezione dei più giovani. Un cambiamento che potrebbe ispirare altre nazioni a seguire l’esempio.

Il nuovo regolamento non si limita solo a parchi e fermate, ma estende il divieto anche a spazi come gli ingressi di scuole, biblioteche e piscine.