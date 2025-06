Francia da domenica bando al fumo anche all’aperto

A partire da questa domenica, la Francia stringe le maglie sul fumo: niente più sigarette in spiaggia, parchi, giardini pubblici e fermate degli autobus. Il nuovo decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, estende il divieto anche alle aree esterne di biblioteche, piscine e scuole, con l’obiettivo di tutelare i più piccoli dal fumo passivo. Per chi...

Fumo vietato a partire da domenica in Francia in spiaggia, nei parchi, nei giardini pubblici e alle fermate degli autobus. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, vieta le sigarette anche all’esterno di biblioteche, piscine e scuole, e mira a proteggere i bambini dal fumo passivo. “Dove ci sono bambini, il tabacco deve scomparire”, aveva dichiarato in un’intervista la ministra della Salute e della Famiglia, Catherine Vautrin. Per chi non rispetterà il divieto sono previste sanzioni fino a 135 euro. Il divieto non si applicherà invece alle terrazze dei bar e nemmeno alle sigarette elettroniche. 🔗 Leggi su Lapresse.it