Francesco Totti e Noemi scatenati al concerto di Vasco Rossi a Roma Ballano su Rewind – IL VIDEO

Un’atmosfera indimenticabile tra musica, entusiasmo e passione al concerto di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma. Tra gli spettatori più scatenati, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno vissuto l’energia dell’evento ballando sulle note di “Rewind”, portando un tocco di glamour e autenticità. Due serate sold out, mille emozioni condivise e la garanzia che, davanti a Vasco, il cuore batte forte. E questa festa musicale continua anche oggi...

C’erano anche Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi ad applaudire Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma, ieri venerdì 27 giugno, per la prima delle due tappe romane. Si replica oggi. La coppia si è scatenata sulle note di “Rewind”, una delle hit inserite in scaletta. “Oggi celebriamo la vita, la vita spericolata”. Con il suo celebre brano Vasco Rossi, ha aperto il suo show. Due date sold out con 120.000 persone. Tre ore di concerto con una scaletta che ha ripercorso l’intera carriera dell’icona del rock italiano. Da “Vita spericolata” a “Vivere”, “Mi si escludeva” e “Gli spari sopra” che Vasco dedica a “Tutti i farabutti che governano questo mondo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francesco Totti e Noemi scatenati al concerto di Vasco Rossi a Roma. Ballano su “Rewind” – IL VIDEO

