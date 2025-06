Francesco Pio Esposito compie 20 anni | storia curiosità e idoli del talento di casa Inter

Oggi Francesco Pio Esposito compie 20 anni, un traguardo importante per il giovane talento di casa Inter. Nato il 28 giugno 2005, Esposito ha già vissuto emozioni memorabili, tra esordi anticipati e prime reti tra i professionisti. Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, si sta preparando a un ruolo da protagonista anche nei prossimi ottavi di finale del Mondiale per club contro il Fluminense. La sua storia è un esempio di passione e determinazione che continua a sorprendere.

La cifra tonda arriva oggi, a due giorni dagli ottavi di finale del Mondiale per club che, salvo clamorose sorprese, giocherà da titolare contro il Fluminense. Francesco Pio Esposito, data di nascita il 28 giugno 2005, è ufficialmente ventenne e si è regalato in anticipo sia l'esordio con l'Inter che la prima rete tra i "grandi", dopo quelle realizzate nel settore giovanile. Nel v ivaio nerazzurro ha fatto praticamente tutta la trafila, dai 9 anni in su. Il suo attuale tecnico, Cristian Chivu, lo conosce da quando ne aveva 13. "Era più basso di me e oggi mi supera di due teste", ha dichiarato qualche giorno fa l'allenatore.