Francesco Laporta | Voglio un Major è il mio momento

Francesco La Porta si sta facendo spazio tra i protagonisti dell’Open d’Italia, attualmente settimo a metà gara e a soli tre colpi dal leader Ayora. Con due posti in palio per The Open a Portrush, il talentuoso pugliese sente che questa potrebbe essere la sua settimana decisiva per conquistare un major e vivere il suo momento di gloria. Il sogno è a portata di mano: sarà questa la grande occasione?

All’Open d’Italia il pugliese è 7° a metà gara a 3 soli colpi dal leader Ayora: "Qui ci sono due posti in palio per The Open a Portrush, potrebbe essere la settimana giusta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Francesco Laporta: "Voglio un Major, è il mio momento"

In questa notizia si parla di: francesco - laporta - voglio - major

Puntata #149 - Il #Lecce batte il primo colpo di mercato: Francesco #Camarda Vai su Facebook

Francesco Laporta: Voglio un Major, è il mio momento; DP World Tour: Joburg Open in Sudafrica con Francesco Laporta; DP World Tour: Migliozzi, Laporta e Pavan al Ras Al Khaimah Championship.

Open d'Italia, Laporta è secondo e sogna in grande: "Ho obiettivi più alti" - Non è un talento innato, non ha mai avuto la strada facile, è partito da lontano e ha costrui ... Lo riporta gazzetta.it

Open d'Italia, Laporta protagonista della prima giornata: chiude secondo a un solo colpo da Bradbury - È Francesco Laporta il grande protagonista azzurro della prima giornata dell’82° Open d’Italia di golf. Riporta msn.com