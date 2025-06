Francesco Innocenti benvenuto a Fano Viene dal Fossombrone

Benvenuto a Fano, Francesco Innocenti! Nato nel Fossombrone, questo giovane difensore esterno ambidestro classe 2007 porta con sé talento e versatilità, pronto a conquistare il cuore dei tifosi. La sua capacità di giocare indifferentemente su entrambe le fasce lo rende una risorsa preziosa per mister Omiccioli, offrendo nuove soluzioni in difesa. A questo proposito, pur essendo orientato a dare una chance ai due...

Il Fano ha messo nero su bianco sull'arrivo di Francesco Innocenti, difensore esterno ambidestro, classe 2007, (foto) proveniente dalle giovanili del Fossombrone. Potendo giocare indifferentemente a destra e a sinistra della difesa ed essendo un under, Innocenti rappresenta una valida alternativa in mano a mister Omiccioli quando si tratterà di sistemare il reparto difensivo. A questo proposito, pur essendo orientato a dare una chance ai due portieri che hanno disputato la stagione in Terza Categoria, vale a dire Federico Giulini e Michele Sodani, il Fano Calcio si starebbe guardando intorno per cercare anche un altro estremo difensore.

