Francesco Bagnaia resta lucido | Questa moto è lontana dal mio stile di guida Sprint indigesta da 3 anni

Francesco Bagnaia si conferma ancora una volta lucido nonostante le sfide di una moto che da tre anni sembra lontana dal suo stile di guida. La Sprint Race del GP d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, ha lasciato l’amaro in bocca al pilota italiano, che conclude in quinto posto su un tracciato che gli è sempre stato favorevole. La vittoria di Marc Marquez, però, riaccende la speranza che il cielo possa ancora regalare sorprese.

Un’altra delusione per Francesco Bagnaia. La Sprint Race del GP d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, non ha riservato a Pecco quello che sperava. Un quinto posto, stando a guardare gli altri lottare per le posizioni di vertiche che amareggia il centauro nostrano, su uno dei tracciati che predilige maggiormente. Vittoria, come al solito, d i Marc Marquez (Ducati ufficiale) a precedere il fratello Alex (Ducati Gresini) e un ottimo Marco Bezzecchi (Aprilia), mentre il piemontese ha dovuto fare i conti anche con il rientrante Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), classificatosi quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Bagnaia resta lucido: “Questa moto è lontana dal mio stile di guida. Sprint indigesta da 3 anni”

