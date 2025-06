Francesca scomparsa di nuovo ad Avellino | l’angoscia della famiglia

La scomparsa di Francesca De Vivo Tino ad Avellino riaccende l’angoscia nella famiglia, preoccupata per la sua salute e il suo benessere. La giovane, affetta da gravi problematiche di salute, è sparita senza lasciare tracce e senza i medicinali essenziali, aumentando il timore che possa trovarsi in pericolo. La comunità si mobilita nel disperato tentativo di ritrovarla, perché ogni secondo conta per riportarla a casa sana e salva.

AVELLINO — Francesca De Vivo Tino si è allontanata da casa da diversi giorni e, al momento, non si hanno sue notizie. La giovane, affetta da serie problematiche di salute, non avrebbe con sé i medicinali necessari, circostanza che accresce l’apprensione dei familiari e rende la sua scomparsa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

