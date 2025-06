Francesca Manzini è di nuovo single? Indizi gossip e liti bollenti con Monica Setta

Il mondo di Francesca Manzini si anima di nuovi misteri: è di nuovo single? Tra indizi sui social, gossip infuocati e un acceso scontro con Monica Setta, l'attrice e conduttrice cattura l'attenzione dei fan. Dopo mesi di silenzio sulla sua relazione con Matteo Angioli, il suo ultimo post estivo sembra aver segnato l'inizio di un nuovo capitolo. Ma cosa c'è dietro questa nuova fase della sua vita? Scopriamolo insieme.

Lei è tornata single? Il mistero del silenzio social di Francesca Manzini e la polemica con Monica Setta: ecco cosa sappiamo davvero. Da mesi il silenzio ha calato il sipario sulla storia tra Francesca Manzini e Matteo Angioli. Niente più foto mano nella mano, nessuna dedica romantica, nessun sorriso condiviso sui social. Un vuoto che parla più di mille parole. Chi li seguiva ricorda bene l’ultimo scatto estivo. Agosto 2024: lei lo chiamava il regalo della sua vita. Poi, come se qualcuno avesse spento la luce, il buio. Niente post. Niente storie. Niente tag. Solo un’enorme pausa, sospesa nell’aria, capace di scatenare mille domande. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Francesca Manzini è di nuovo single? Indizi, gossip e liti bollenti con Monica Setta

