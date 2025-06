Francesca Chillemi è incinta | pancione in mostra sul red carpet chi è il fidanzato VIDEO

Francesca Chillemi incanta il red carpet di Benevento con il suo pancione in mostra, annunciando con eleganza l’attesa della seconda figlia. L’attrice, radiosa e naturale, ha scelto di condividere questa gioiosa notizia in un momento speciale, catturando l’attenzione di tutti. Chi è il fortunato fidanzato? Scopriamolo nel video che accompagna questo emozionante annuncio, un momento di pura felicità e stile.

Francesca Chillemi è incinta: l’annuncio arriva con eleganza sul red carpet. Francesca Chillemi è incinta e in attesa della sua seconda figlia, la prima con il compagno Eugenio Grimaldi. L’attrice ha scelto di svelare il pancione in pubblico in occasione del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, dove è apparsa raggiante con un abito bianco che esaltava la dolce curva dell’addome. A confermare la gravidanza è il video pubblicato sul profilo Instagram della trasmissione Verissimo, che mostra la Chillemi emozionata e sorridente sul red carpet. Una conferma elegante alle voci che da settimane circolavano sulla sua dolce attesa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it