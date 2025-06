Francavilla il Comune mette all’asta un terreno edificabile in via Barbella | l’ex sindaco Luciani contesta la scelta

Francavilla al Mare si appresta a mettere all’asta un terreno edificabile di 70,40 metri quadrati tra via Barbella e via Piave, all’interno del Piano delle alienazioni per il 2025-2027. La decisione ha suscitato dure proteste, con l’ex sindaco Luciani che contesta la scelta. Una mossa che potrebbe portare importanti sviluppi: scopriamo insieme quali sono le implicazioni di questa vendita comunale.

