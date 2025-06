FP3 Norris martella in Austria | dietro di lui Piastri e Verstappen poi le Ferrari

Sul suggestivo circuito del Red Bull Ring, FP3 vede Norris e Martella protagonisti, mentre Piastri e Verstappen si contendono il podio dietro di loro. La sfida tra le due McLaren si infiamma, con Lando che dimostra tutta la sua abilità e comfort in Austria. Dietro i primi tre, si assiste a un entusiasmante testa a testa tra Leclerc, Hamilton e le Mercedes, promettendo un emozionante duello in vista delle qualifiche.

