Fp Cgil | Provincia senza bilancio cittadini senza servizi dipendenti senza certezze

La Provincia di Arezzo si trova in una crisi senza precedenti: senza bilancio approvato, servizi essenziali per i cittadini si interrompono e i dipendenti vivono nell’incertezza. La mancanza di una soluzione concreta mette a rischio il futuro dell’ente e la qualità della vita di chi ha bisogno di assistenza. È urgente un intervento rapido per ristabilire stabilità e fiducia, perché il bene comune non può aspettare.

Arezzo, 28 giugno 2025 – "Non possiamo non essere preoccupati e sconcertati per quanto sta accadendo alla Provincia di Arezzo - dichiara Gian Maria Accia, segretario della Fp Cgi. La mancata approvazione del bilancio non è teorico politico politico ma un gravissimo problema amministrativo che crea danni all'Ente, ai cittadini e ai dipendenti. Chiediamo quindi al Presidente ed alla maggioranza che lo ha sostenuto, di assumersi la responsabilità delle scelte fatte votando un documento che consente alla Provincia di funzionare a pieno regime". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fp Cgil: “Provincia senza bilancio, cittadini senza servizi, dipendenti senza certezze”

In questa notizia si parla di: provincia - bilancio - cittadini - dipendenti

La Provincia presenza il bilancio del 2024, Gandolfi: “14 milioni da investire sul territorio” - La Provincia di Bergamo presenta il bilancio per il 2024, con 14 milioni di euro destinati a investimenti sul territorio.

Con l'ultimo assestamento di bilancio in arrivo gli aumenti per i dipendenti della Regione, a cui sono agganciate anche le indennità dei consiglieri Vai su Facebook

Fp Cgil: “Provincia senza bilancio, cittadini senza servizi, dipendenti senza certezze”; Provincia senza bilancio: sindacati in allarme, rischio paralisi per servizi e lavoratori. Chiesto l'intervento del Prefetto; Bilancio, autonomia e nuovo stemma: la Provincia Gallura è operativa.

Fp Cgil: “Provincia senza bilancio, cittadini senza servizi, dipendenti senza certezze” - “Non possiamo non essere preoccupati e sconcertati per quanto sta accadendo alla Provincia di Arezzo – dichiara Gian Maria Accia, segretario della Fp Cgi ... Secondo lanazione.it

Provincia senza bilancio: sindacati in allarme, rischio paralisi per servizi e lavoratori. Chiesto l'intervento del Prefetto - Preoccupazione e sconcerto emergono dalle parole della Fp Cgil e delle sigle sindacali della Provincia di Arezzo per la grave situazione dell’Ente, dovuta alla mancata approvazione del bilancio. Segnala corrierediarezzo.it