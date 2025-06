Fotovoltaico via al maxi parco In Maremma 40 ettari di potenza

Inaugurato ieri in Toscana, il nuovo parco fotovoltaico di Sorgenia si estende su 40 ettari nella piana delle Strillaie, rappresentando il più grande e potente polo solare della regione. Con 32 MW di capacità, produce energia sufficiente per alimentare 22.000 famiglie e riduce di oltre 28.000 tonnellate le emissioni di CO2 all’anno. Questo ambizioso progetto segna un passo decisivo verso un futuro energetico più sostenibile e pulito.

di Matteo Alfieri GROSSETO Quaranta ettari, 32 megawatt di potenza in grado di produrre ogni anno 58 gigawatt di energia da fonte solare. E che può soddisfare i fabbisogni di 22mila famiglie, evitando l’immissione in atmosfera di oltre 28 mila tonnellate di CO2 l’anno. Sono questi i numeri del nuovo parco fotovoltaico di Sorgenia, l’azienda che ieri ha inaugurato il più grande e produttivo polo della Toscana alle Strillaie, nella piana tra Grosseto e Marina, non lontano dall’ex discarica. L’impianto utilizza oltre 56mila moduli fotovoltaici bifacciali a inseguimento mono-assiale che producono energia sfruttando sia la luce diretta che si riflette sulla parte superiore dei pannelli sia quella riflessa dal terreno o dalle superfici limitrofe all’impianto sulla parte inferiore degli stessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fotovoltaico, via al maxi parco. In Maremma 40 ettari di potenza

