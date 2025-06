FOTO Tamponamento a catena a Pacevecchia | tre auto coinvolte nessun ferito

Stamattina a Pacevecchia si è verificato un tamponamento a catena lungo via Fratelli Rosselli, coinvolgendo tre veicoli: un furgone, una Toyota Yaris e una Fiat Panda. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite, anche se i conducenti sono stati scossi dall’accaduto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica da parte della Polizia Municipale. La situazione si è rapidamente risolta senza conseguenze gravi, dimostrando come la prudenza alla guida possa fare la differenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tamponamento a catena questa mattina a via Fratelli Rosselli. Coinvolte tre autovetture ma fortunatamente nessun ferito: solo grande spavento per i conducenti delle auto. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale si sono scontrati un furgone, una Toyota Yaris e una Fiat Panda ma nessuno fortunatamente ha fatto ricorso alle cure ospedaliere. L'articolo FOTO Tamponamento a catena a Pacevecchia: tre auto coinvolte, nessun ferito proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Tamponamento a catena a Pacevecchia: tre auto coinvolte, nessun ferito

In questa notizia si parla di: catena - auto - coinvolte - nessun

