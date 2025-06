FOTO – L’Inter festeggia Pio Esposito | Buon compleanno

L’Inter celebra i 20 anni di Francesco Pio Esposito, un talento promettente che si sta facendo strada nel cuore dei tifosi. Tra successi passati e ambizioni future, i nerazzurri dedicano al giovane attaccante un caloroso augurio di buon compleanno. Mentre il Mondiale per Club si conclude, l’attenzione si sposta anche verso il brillante futuro di Pio Esposito, che continua a scrivere la sua storia nel mondo del calcio.

Archiviati i bei momenti nel girone del Mondiale per Club, c'è tempo anche di pensare al futuro. L'Inter intanto si gode Francesco Pio Esposito, attaccante nerazzurro che oggi aggiunge un piccolo pezzetto di vita ai suoi anni. COMPLEANNO – L'Inter festeggia e fa gli auguri a Pio Esposito, l'attaccante nerazzurro che oggi compie 20 anni. I nerazzurri, nel frattempo, se lo stanno godendo al massimo nella tournée americana al Mondiale per club. Questo il commento del club nel giorno del suo compleanno: « Buon Compleanno Pio». Allo stesso tempo però, l'Inter pensa anche al suo futuro. Buon compleanno Pio??? #ForzaInter — Inter?? (@Inter) June 28, 2025