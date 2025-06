FOTO | Il matrimonio di Jinder Mahal è l’occasione per una reunion dei 3MB

Il matrimonio di Jinder Mahal ha regalato un momento speciale: una reunion dei 3MB, il team che negli anni ha scritto pagine memorabili nella WWE. Nato nel lontano 2012 con Drew McIntyre, Heath Slater e appunto Mahal, il gruppo ha rappresentato un’epoca di divertimento e sfide. Ora, questa riunione ha riacceso i ricordi e dimostrato che, anche lontani, il legame tra questi wrestler resta forte e vivo. Un momento che resterà impresso nella memoria di tutti gli appassionati.

Nell’ormai lontano 2012 Drew McIntyre, Jinder Mahal e Heath Slater formavano il gruppo conosciuto come 3MB. La stable restò in vita per un paio di anni, nel 2014 poi McIntyre venne licenziato e così finì il suo primo stint in WWE dove poi fece ritorno nel 2017 ripartendo da NXT per poi arrivare, come sappiamo, ad essere un main eventer e campione mondiale. Il recente matrimonio di Jinder Mahal è stata l’occasione per una reunion. 3MB. Jinder Mahal si è recentemente sposato con una cerimonia in tipico stile indiano. Ebbene il matrimonio del wrestler indiano è stata l’occasione per la reunion della 3MB. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net