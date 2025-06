Fossitermi allarme per alcuni spari | colpita una famiglia di cinghiali Ma erano proiettili anestetici

Fossitermi si sveglia sotto shock: esplosioni di colpi di arma da fuoco hanno scatenato preoccupazione tra i residenti. Tuttavia, la verità dietro il rumore rivela un intervento di tutela ambientale: operatori del Nucleo faunistico hanno usato proiettili anestetici per sedare una famiglia di cinghiali, garantendo così sicurezza e rispetto per la fauna locale. È ormai diffusa l’abitudine di…

La Spezia, 28 giugno 2025 – Tanta preoccupazione a Fossitermi per dei colpi di arma da fuoco che sarebbero stati esplosi l’altra mattina. A farlo pare che siano stati operatori del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale che, con proiettili soporiferi, hanno sedato e poi trasportato in altri luoghi una famiglia di cinghiali, adulti e diversi piccoli, che da qualche giorno si aggiravano nel quartiere. È ormai diffusa l’abitudine di questi animali raggiungere le periferie e le zone comunque dove vi sono delle case, così come già accaduto con le segnalazioni avvenute anche a Rebocco, la Chiappa o nell’abitato di Biassa. 🔗 Leggi su Lanazione.it