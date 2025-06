Forse abbiamo sottovalutato le squadre brasiliane al Mondiale per Club

La fase a gironi del Mondiale per Club 2025 ha portato le prime sorprese. La verità è che quando pensiamo al Brasile calcistico, pensiamo a Neymar, Ronaldo e Ronaldinho. E quando pensiamo a loro, pensiamo al Barcellona, al Real Madrid e al PSG. Il calcio sudamericano, visto da qui, è diventato da anni una zona di transito: o sei una leggenda del passato in maglia gialla, oppure sei una promessa pronta a esplodere non appena arriva un’offerta da 30 milioni da qualche Premier League mid-table team. Ma il Mondiale per Club in corso ci sta ricordando qualcosa che l’Europa aveva dimenticato. Che in Brasile si gioca ancora un calcio competitivo, serio, strutturato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Forse abbiamo sottovalutato le squadre brasiliane al Mondiale per Club

