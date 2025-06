Formula Lando Norris in pole in Austria Leclerc secondo

Lando Norris si impone con stile, conquistando la pole position al Gran Premio d'Austria con un giro da 1.03.971, mentre Charles Leclerc sorprende tutti piazzandosi secondo, superando anche Oscar Piastri. La qualifica regala emozioni e nuove speranze, con le Ferrari che mettono in mostra una performance migliorata. La griglia di partenza promette un duello avvincente: ecco cosa ci riserva questa entusiasmante gara!

Roma, 28 giu. (askanews) – Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio di Austria. Splendido giro dell’inglese, che chiude in 1.03.971. Secondo, a sorpresa, Charles Leclerc. Il monegasco si è messo alle spalle l’altra McLaren di Oscar Piastri. Quarta posizione per Lewis Hamilton: prestazione migliore dell’anno in qualifica per la Ferrari. Prima seconda fila da pilota del Cavallino per il 7 volte iridato. Quinto George Russell, dietro di lui Liam Lawson. Settimo Max Verstappen, in difficoltĂ per tutta la qualifica. ScatterĂ dall’ottava casella invece Gabriel Bortoleto, sorpresa di giornata insieme a Lawson. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

