Formula 2 spaventoso incidente al Gp d’Austria | Meguetounif si ribalta due volte nella Sprint Race – Il video

Un incidente spaventoso scuote il GP d’Austria di Formula 2 al Red Bull Ring: Sami Meguetounif si ribalta due volte durante la Sprint Race, coinvolgendo anche Lindblad e Browning. La corsa viene interrotta con bandiera rossa, ma fortunatamente nessuno riporta conseguenze fisiche. Un episodio che ricorda quanto lo sport sia imprevedibile e pericoloso, lasciando tutti con il fiato sospeso. Scopriamo insieme i dettagli di questa spettacolare e drammatica gara.

Incidente durante la Sprint Race di Formula 2 al Gran Premio d’Austria, sul circuito del Red Bull Ring, che ha costretto la direzione gara a sospendere la corsa con bandiera rossa. Coinvolti nell’impatto tre piloti: Arvid Lindblad, Luke Browning e il francese Sami Meguetounif, protagonista di un doppio cappottamento che, per fortuna, non ha avuto conseguenze fisiche. L’incidente si è verificato in curva 3, durante una fase concitata di sorpassi. Meguetounif ha tentato di infilarsi all’interno per guadagnare una posizione, ma il contatto prima con Lindblad e poi con Browning ha destabilizzato completamente la sua Trident, che ha perso aderenza e si è ribaltata due volte prima di arrestarsi, capovolta, in mezzo alla pista. 🔗 Leggi su Open.online

