Formula 2 paura per Meguetounif nella Sprint del GP Austria si ribalta due volte dopo incidente | VIDEO

Un emozionante e spaventoso incidente ha scosso il mondo della Formula 2 al GP Austria, dove Sami Meguetounif ha rischiato il peggio. La sua monoposto si è ribaltata due volte in seguito a un incidente che coinvolge anche Arvid Lindblad e Luke Browning, ma il sofisticato sistema halo ha evitato conseguenze tragiche. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza possa fare davvero la differenza in pista.

L'incidente che ha coinvolto Sami Meguetounif, Arvid Lindblad e Luke Browning avrebbe potuto avere un epilogo tragico se la monoposto di Meguetounif non avesse avuto l'halo

