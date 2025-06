Formula 1 pole di Norris nel Gp d’Austria Secondo Leclerc

Lando Norris brilla in Austria conquistando la pole position, mentre Charles Leclerc sorprende tutti con un eccellente secondo posto. La qualifica di Spielberg ha acceso l'entusiasmo tra gli appassionati di Formula 1, promettendo una gara avvincente e ricca di emozioni. Con Norris e Leclerc pronti a sfidarsi, lo spettacolo è assicurato: domani, le attese sono altissime per un Gran Premio da non perdere.

(Adnkronos) – Lando Norris su McLaren conquista la pole position del Gp d'Austria di Formula 1, ma la notizia è il secondo posto di Charles Leclerc alla fine delle qualifiche. Per il monegasco, gran prestazione in qualifica a Spielberg e bella iniezione di fiducia per il Gran Premio di domani, domenica 29 giugno. Dietro di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

