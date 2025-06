Formula 1 oggi qualifiche Gran Premio Austria | orario e dove vederle in tv

Preparati a vivere l’adrenalina del Gran Premio Austria! Oggi, sabato 28 giugno, si sveleranno i segreti delle qualifiche sul circuito del Red Bull Ring, un appuntamento fondamentale per il Mondiale di Formula 1. Potrai seguire tutto in diretta, scoprendo chi conquisterà la pole position e si avvicinerà alla vittoria. Non perdere neanche un minuto di questa giornata ricca di emozioni!

(Adnkronos) – Giornata cruciale per la Formula 1 in Austria. Oggi, sabato 28 giugno, tocca alla terza sessione di prove libere e alle qualifiche del Gp di Spielberg, undicesimo appuntamento del Mondiale. Sul circuito del Red Bull Ring si riparte dal dominio della Mercedes di George Russell in Canada. Ecco il programma del sabato, gli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

