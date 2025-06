Formula 1 oggi le qualifiche del GP Austria | orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming Ferrari per la pole

Oggi, l’adrenalina della Formula 1 raggiunge il suo apice con le qualifiche del GP Austria, un evento imperdibile per gli appassionati. Ferrari, Hamilton e Leclerc sono pronti a sfidarsi per conquistare la pole position e dominare la corsa di domani. Non perdere neanche un secondo: scopri orari, dove vederle in diretta su TV8 e Sky, e come seguire tutto in streaming. Preparati a vivere ogni emozione dal vivo!

Le qualifiche del GP Austria di Formula 1: le Ferrari di Hamilton e Leclerc in pista per la pole della gara di domani. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

Formula 1, oggi le qualifiche del GP Imola: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole - Oggi si svolgono le qualifiche del GP di Imola di Formula 1, con le Ferrari di Hamilton e Leclerc pronte a contendersi la pole position.

Formula 2 - Qualifiche Leonardo Fornaroli conquista la Pole Position in Austria davanti alla ART Grand Prix di Victor Martins e alla MP Motorsport di Richard Verschoor. Quarto tempo per Gabriele Mini,seguito dalla Rodin Motorsport di Cordeel e dalla Invicta R

Il nostro inviato Carlo Platella analizza il venerdì in Austria: Norris si mostra a suo agio con la nuova sospensione, Ferrari parte a rilento, mentre Verstappen gioca il jolly #F1 #AustrianGP

Ferrari, lavori in corso al Gp d'Austria: Hamilton e Vasseur guardano al 2026 - Una Ferrari in evoluzione si presenta al Red Bull Ring con la speranza di riscattare la prova alquanto scialba di Montreal e, almeno, tornare a lottare per il podio in attesa di tempi ...

Fred Vasseur dopo le qualifiche del GP d'Austria: "Il mio futuro? Dormo bene e mi contro su quanto accade in pista". Leclerc: "Passo gara ok ma..." - La Ferrari, presentatasi a Spielberg con un nuovo fondo, dopo il venerdì di libere ha ottenuto un quinto e un decimo posto con Charles Leclerc e Lew ...