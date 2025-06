Formula 1 Norris vola nelle terze libere del Gp d’Austria Quarto Leclerc

Lando Norris sorprende tutti durante le terze libere del GP d'Austria, dimostrando una competitività impressionante sulla pista di Spielberg. La sua performance si distingue nel duello tra le grandi scuderie, con la McLaren che si conferma protagonista. Mentre Norris vola in testa, il resto del gruppo si prepara alle qualifiche di oggi alle 16, pronti a scoprire chi dominerà sul tracciato austriaco.

(Adnkronos) – E' Lando Norris su McLaren il più veloce nelle terze prove libere del Gp d'Austria di Formula 1. Alle sue spalle l'altra McLaren di Oscar Piastri, terzo tempo per Max Verstappen su Red Bull. Quarto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc e quinto per quella di Lewis Hamilton. Oggi alle 16 ci saranno .