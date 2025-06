Formula 1 Lando Norris in pole in Austria | super Leclerc secondo Hamilton 4° per la Ferrari

Lando Norris si prepara a partire in pole position nel Gran Premio d'Austria 2025, un traguardo che promette spettacolo e emozioni sulla storica pista di Spielberg. Nella sessione di qualifiche di oggi, l'inglese della McLaren ha dimostrato grande determinazione, staccando il miglior tempo e superando il suo rivale più diretto, Charles Leclerc, di appena 521 millesimi. Sarà questa la chiave per scrivere una gara avvincente e ricca di sorprese?

Sarà Lando Norris a scattare in pole position nel Gran Premio d'Austria, l'undicesimo appuntamento della stagione di F1 2025. L'inglese della McLaren oggi, sabato 28 giugno, nelle prove ufficiali, ha fermato il cronometro sul tempo di 1'03"971 precedendo di 521 millesimi la Ferrari di Charles.

F1, Lando Norris: “Devo migliorare in qualifica. Dominio come a Miami? Magari…” - Lando Norris si prepara al Gran Premio del Made in Italia e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025.

? #LandoNorris su #McLaren partirà in pole position nel gran premio d'Austria, undicesima prova del Mondiale di Formula 1. In prima fila al suo fianco ci sarà #CharlesLeclerc con la #Ferrari. Vai su X

Allo start Oscar Piastri difende la pole con Max Verstappen che sorprende Lando Norris. Russell da 4º diventa 6º, facendosi sopravanzare dalle due Ferrari. Le due Ferrari si sono rese protagoniste di un duello nei giri successivi con richiesta di swap position t Vai su Facebook

