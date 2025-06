Formula 1 GP Austria 2025 | pole position a Lando Norris Leclerc secondo Hamilton quarto

L'attesa per il Gran Premio d'Austria 2025 si fa sempre più entusiasmante, e l'attenzione è tutta puntata sulla prima fila di Norris e Leclerc, pronti a contendersi la vittoria sul circuito del Red Bull Ring. Con Norris che sigla una pole strepitosa e Leclerc in seconda posizione, il duello promette spettacolo. La sfida è aperta, e il weekend di Spielberg si preannuncia ricco di emozioni. Chi uscirà vittorioso?

Lando Norris conquista la pole position nel Gran Premio d’Austria 2025 con un tempo strepitoso di 1’03?971, confermandosi in uno stato di forma eccezionale. Il pilota britannico della McLaren scatterà dalla prima casella nella gara di domenica 29 giugno 2025 sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg. Prima fila per Norris e Leclerc: Piastri completa il podio virtuale. In prima fila con Norris ci sarà Charles Leclerc, che porta la Ferrari in seconda posizione, davanti all’altra McLaren di Oscar Piastri. Lewis Hamilton, ora al volante della Ferrari, si piazza quarto, seguito da George Russell su Mercedes. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Formula 1 GP Austria 2025: pole position a Lando Norris, Leclerc secondo, Hamilton quarto

