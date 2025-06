Formula 1 GP Austria 2025 | orari e dove vedere Prove Libere 3 e Qualifiche oggi sabato 28 giugno

Grande attesa per il GP d'Austria 2025, un appuntamento imperdibile nel Mondiale di Formula 1. Oggi, sabato 28 giugno, scopri orari e dove seguire prove libere 3 e qualifiche dal Red Bull Ring, momenti decisivi per la griglia di partenza di domani. Dopo il successo in Canada, il weekend si anima con sfide emozionanti e sorprese all’orizzonte: non perdere neanche un istante di questa giornata cruciale.

Il Mondiale di Formula 1 2025 entra nel vivo con il Gran Premio d’Austria sul circuito del Red Bull Ring. Oggi, sabato 28 giugno, è una giornata chiave per team e piloti: in programma ci sono la terza sessione di prove libere (FP3) e le qualifiche ufficiali che definiranno la griglia di partenza della gara di domenica. Dopo il trionfo in Canada, riflettori puntati su George Russell e la Mercedes, pronti a confermarsi al vertice. Grande attesa anche per la Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, chiamata al riscatto, e per Max Verstappen, padrone di casa con la Red Bull. Formula 1 GP Austria: il programma di sabato 28 giugno 2025. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Formula 1 GP Austria 2025: orari e dove vedere Prove Libere 3 e Qualifiche oggi, sabato 28 giugno

In questa notizia si parla di: formula - austria - prove - libere

Formula 1, Dino Beganovic al volante della Ferrari SF-25 nelle FP1 del GP d’Austria: nuovo test per il talento della Ferrari Driver Academy - Ferrari rivela un volto promettente con Dino Beganovic, giovane talento svedese della Ferrari Driver Academy, che ha preso il volante della SF-25 di Charles Leclerc nelle FP1 del GP d’Austria 2025 a Spielberg.

Nel corso delle Prove Libere 2 del Gran Premio d’Austria, Lewis #Hamilton ed Andrea Kimi #Antonelli sono stati protagonisti di episodi che la #FIA ha giudicato irregolari: ecco le decisioni dei commissari di gara. #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formulaun Vai su Facebook

F1, GP d’Austria: gli highlights delle prove libere a Spielberg #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP Vai su X

F1 | Antonelli commenta le Prove Libere in Austria e lancia una frecciatina a Hamilton; Orari TV GP Austria 2025: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1; Prove libere Formula 1 GP Austria: i risultati e i tempi delle FP1 e delle FP2.

Formula 1, oggi qualifiche Gran Premio Austria: orario e dove vederle in tv - Oggi, sabato 28 giugno, tocca alla terza sessione di prove libere e alle qualifiche del Gp di Spielberg, undicesimo appuntamento del Mondia ... Secondo msn.com

Prove libere Formula 1 GP Austria: i risultati e i tempi delle FP1 e delle FP2 - Manca un'ora e mezza all'inizio della seconda sessione di prove libere del GP d'Austria della Formula 1 2025. Da fanpage.it