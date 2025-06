Formazioni ufficiali Benfica Chelsea le scelte dei tecnici

Stasera alle 22:00, il Mondiale per Club si infiamma con il duello tra Benfica e Chelsea. Entrambe le squadre scendono in campo con formazioni ufficiali pronte a mettere in mostra tattiche e talento. Scopriamo insieme le scelte degli allenatori e i dettagli delle squadre che si sfideranno in questa emozionante partita valida per gli ottavi di finale. Resta con noi per tutti gli aggiornamenti!

Formazioni ufficiali Benfica Chelsea, le scelte degli allenatori per il match valido per il Mondiale per Club. Tutti i dettagli Alle 22:00 la sfida valida per il primo ottavo di finale del¬†Mondiale per Club¬†tra¬†Benfica Chelsea. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Otamendi, Silva, Dahl; Florentino, Barreiro; Di Maria, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Benfica Chelsea, le scelte dei tecnici

In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali - benfica - chelsea

Chelsea-Manchester United, formazioni ufficiali: Maresca sceglie George dal primo minuto. Esordio da titolare del classe 2006 - In attesa di una sfida avvincente tra Chelsea e Manchester United, il tecnico Maresca sorprende tutti schierando il giovane Tyrique George dal primo minuto.

MONDIALE PER CLUB - Benfica-Chelsea, le formazioni ufficiali https://ift.tt/2Px5zBV Vai su X

Schjelderup stende il Bayern e regala al Benfica la vetta del Gruppo C! Bavaresi secondi: se la vedranno con il Flamengo agli ottavi *Il match tra Boca Juniors e Auckland City è stato interrotto sull'1-1. Vai su Facebook

Benfica-Chelsea, le formazioni ufficiali: Maresca con Palmer e Delap; Benfica-Chelsea (ottavi Coppa del mondo per club, 28-06-2025 ore 22:00): formazioni, quote, pronostici. Blu...; Benfica-Chelsea, le formazioni ufficiali e il risultato LIVE.

Benfica-Chelsea, le formazioni ufficiali - Le formazioni ufficiali dell'ottavo di finale del Mondiale per Club tra il Benfica di Bruno Lage e il Chelsea di Maresca ... Scrive gianlucadimarzio.com

La formazione ufficiale del Chelsea - Al "Bank of America Stadium" di Charlotte si gioca il secondo ottavo di finale del Mondiale per Club tra Benfica e Chelsea. Come scrive sport.sky.it