Forlì i documenti dell’archivio storico danneggiati dall’alluvione del 2023 devono trovare una nuova sistemazione

L’alluvione del maggio 2023 ha causato ingenti danni all’archivio storico di Forlì, mettendo a rischio preziosi documenti. Per garantire la loro conservazione, si sta procedendo con un trasferimento coordinato dal Ministero della Cultura e dalla ditta Orogel di Cesena. La sfida è recuperare e mettere al sicuro quanto possibile, nel rispetto del patrimonio storico della città. Ecco come si sta lavorando per preservare il passato di Forlì.

La parziale distruzione provocata dall' alluvione del maggio 2023. E poi, con la supervisione degli uffici periferici del Ministero della cultura (Mic), lo spostamento di quel che è stato possibile recuperare nel deposito di via Asiago, negli stabilimenti di Pievesestina della ditta Orogel società cooperativa agricola di Cesena. Per l' archivio storico comunale di Forlì non esistono certezze, al momento. Se non che il 6 agosto l'azienda cesenate dei surgelati – che ha ospitato il materiale archivistico – vuole ritornare in possesso degli spazi, così come prevede il contratto stipulato con il Comune.

