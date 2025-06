Forlì altra importante conferma Mandrelli sulla fascia all’esame C

Il mercato del Forlì continua a prendere forma con decisioni importanti e conferme strategiche. Dopo aver rafforzato la rosa con innesti di qualità, il club neroverde aggiunge un altro tassello fondamentale: Nicola Mandrelli, terzino di grande affidabilità, ha firmato un contratto annuale con opzione per la stagione successiva. Questa mossa sottolinea l’ambizione del Forlì di competere al massimo livello in serie C, puntando sulla solidità e sull’esperienza.

Mattone su mattone. Prosegue nel solco della continuità la costruzione della rosa del Forlì, neopromosso in serie C. Il ds Cristiano Protti ha incassato il sì anche del terzino Nicola Mandrelli – ha firmato un impegno annuale con opzione per un'ulteriore stagione – e posizionato la settima pedina nello scacchiere tattico di mister Alessandro Miramari, dopo i già arruolati Farinelli, Saporetti, Macrì, Gaiola, Menarini e Martelli, tutti protagonisti della squadra che fece l'impresa. Classe '04, indefesso pendolino della fascia destra spiccatamente votato all'offesa, Mandrelli è cresciuto nei settori giovanili del Cesena prima e del Sassuolo poi.

