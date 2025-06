Forbidden Fruit | le anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio su Canale 5

Preparati a immergerti in un turbinio di emozioni con Forbidden Fruit (Yasak Elma): la soap turca che svela intrighi, amori nascosti e rivelazioni sconvolgenti ambientate nella suggestiva Istanbul. Dal 30 giugno al 4 luglio su Canale 5 alle 14.10, le vicende delle sorelle Yildiz e Zeynep ti terranno col fiato sospeso, intrecciando passioni e segreti in un racconto avvincente che non puoi perdere.

La nuova settimana di Forbidden Fruit, ( yasak elma ) la soap turca ambientata a Istanbul, si preannuncia ricca di colpi di scena, intrighi, amori nascosti e rivelazioni sconvolgenti. In onda su Canale 5 dal 30 giugno al 4 luglio alle 14.10, le puntate della serie ruotano attorno alle vite delle sorelle Yildiz e Zeynep, due donne molto diverse tra loro ma unite da un legame profondo e da un destino comune fatto di ambizioni, sacrifici e segreti. Lunedì 30 giugno Forbidden Fruit. Yildiz e Zeynep vivono insieme e lottano quotidianamente contro le difficoltĂ economiche. Yildiz è ambiziosa e sogna una vita di lusso, mentre Zeynep è razionale, onesta e ligia al dovere. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it

Anticipazioni Forbidden Fruit, Puntate Turche: Alihan Lascia Zeynep! - Le anticipazioni di Forbidden Fruit, la nuova soap turca in onda su Canale 5, ci svelano un turbine di emozioni che cattura il pubblico questa estate.

