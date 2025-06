Forbidden Fruit debutta dal 30 giugno su Canale 5

Dal 30 giugno, preparatevi a scoprire un mondo intricato di passioni, segreti e alleanze con "Forbidden Fruit", la nuova serie in prima visione assoluta su Canale 5 alle 14.10. Un affresco vivace dell’alta società turca e degli affari, dove amore, potere e desiderio si svelano tra intrighi e tradimenti. Non mancate: il cuore di questa storia vi catturerà fin dal primo episodio.

Debutta dal 30 giugno alle ore 14.10 su Canale 5 – in prima visione assoluta ed esclusiva – «Forbidden Fruit»..   Nel cast della serie, tra gli altri, Hakan Karahan ( Love Is in the Air ), Sevda Erginci ( Come Sorelle ), Sarp Can ( Mr. Wrong, Love Is in the Air ).  Un affresco dell’intreccio tra alta società e mondo degli affari della Turchia contemporanea, dove si dice che solo tre cose non possano essere nascoste: amore, fumo, mancanza di denaro. Al centro del racconto, quindi, una donna ben sposata e assai scaltra, che traffica per ottenere un divorzio vantaggioso, ma cadrà vittima del suo stesso inganno. 🔗 Leggi su 361magazine.com