Football americano l’Italian Bowl va ai Guelfi Firenze che stendono 49-14 i Dolphins Ancona

L’Italia Bowl 2025 va ai Guelfi Firenze che hanno vinto in maniera nettissima l’atto conclusivo della IFL – Italian Football League contro i Dolphins Ancona. La super-sfida, che si è disputata a Toledo (Ohio, Stati Uniti) non ha sostanzialmente avuto storia, con i toscani che hanno dilagato fino a chiudere con il punteggio di 49-14. Per i toscani, quindi, arriva il secondo trionfo di sempre nell’Italian Bowl nella quarta presenza in assoluto. Per i marchigiani, invece, arriva la quinta sconfitta su altrettanti finali. GUELFI FIRENZE – DOLPHINS ANCONA 49-14 Il primo quarto mette subito le cose in chiaro con i fiorentini che vanno avanti 14-0 con le mete di Fimiani con una corsa da 10 yds e una da 11. 🔗 Leggi su Oasport.it