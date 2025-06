Fondo Espero | come procedere alla non adesione tramite Istanze Online

Se sei un docente a tempo indeterminato e desideri optare per la non adesione al Fondo Espero, è importante seguire correttamente la procedura online su Polis Istanze. Questa procedura, essenziale per evitare l’iscrizione automatica, richiede attenzione ai dettagli e rispetto delle tempistiche. Per facilitarti, abbiamo preparato una guida completa pubblicata dal Ministero, che ti guiderà passo passo nel processo di manifestazione della volontà di non aderire, garantendoti una scelta informata e serena.

Il personale scolastico a tempo indeterminato può comunicare la non adesione al Fondo Espero. La procedura avviene su Polis Istanze online ed è fondamentale per evitare l’iscrizione automatica secondo il meccanismo del silenzio-assenso. Ecco la guida completa pubblicata dal Ministero (allegata in calce a questo articolo). La procedura di non adesione Per manifestare la volontà . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Fondo Espero, scatta il silenzio-assenso. Mercoledì i sindacati al Ministero per le indicazioni operative. Anief: “No all’adesione automatica, servono consapevolezza e informazione - Il Fondo Espero avvia il silenzio-assenso per la pensione complementare del personale scolastico. Mercoledì 21 maggio a Roma, i sindacati si incontrano al Ministero per chiarimenti e indicazioni operative.

