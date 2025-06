Fondo affitti in 58 fanno domanda | Un aiuto per i nuclei famigliari

Sono 58 le domande di aiuto per il Fondo Affitti 2024 liquidate, tutte presentate entro il termine del 15 ottobre scorso. Questo strumento si rivolge ai nuclei familiari che, pur non avendo i requisiti per l'alloggio ERP, necessitano di supporto nel pagamento dei canoni di locazione. Un passo importante per sostenere le famiglie bondenesi in questo momento di difficoltà, garantendo loro un aiuto concreto e tempestivo.

Sono 58 le domande liquidate, per quanto riguarda gli utenti bondenesi del “Fondo Affitti 2024”. Relative, dunque, a chi ha presentato la propria domanda entro la scadenza che era stata fissata al 15 ottobre scorso. "Lo strumento era stato pensato per dare una risposta a quei nuclei familiari che non hanno i requisiti per usufruire di un alloggio Erp, ma per i quali diventava impellente dare una risposta per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato", osserva la vicesindaca con delega ai Servizi sociali, Francesca Piacentini. Per contestualizzare le 58 domande liquidate basta prendere in esame il fatto che esse rappresentano circa il 10% di quelle arrivate nello stesso periodo, nell’ambito del Distretto Ovest di cui fa parte Bondeno, e che sono state in totale 513 per tutti i comuni associati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondo affitti, in 58 fanno domanda: "Un aiuto per i nuclei famigliari"

