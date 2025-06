Fondi tutti i servizi attivi al San Giovanni di Dio | la nota congiunta tra Asl e Comune

Fondi, 28 giugno 2025 – In un contesto in cui si discute frequentemente di potenziali depotenziamenti, conoscere con precisione i servizi attivi presso il “San Giovanni di Dio” di Fondi diventa fondamentale. Una nota congiunta tra ASL e Comune fornisce un quadro aggiornato e trasparente delle prestazioni disponibili, tra servizi reintrodotti di recente e nuove iniziative. Scopriamo insieme come questa realtà sanitaria si evolve per rispondere alle esigenze dei cittadini.

Fondi, 28 giugno 2025- “Quali sono i servizi sanitari attualmente attivi presso il “San Giovanni di Dio” di Fondi? In un’era in cui si continua a parlare di depotenziamento del plesso ospedaliero, spesso sulla base di invettive social senza realmente conoscere reparti e specificità ospedaliere, scattare un’istantanea può servire a misurare progressi o a mettere a fuoco nuovi obiettivi. Senza considerare che, tra servizi reintrodotti di recente e nuove professionalità, non di rado capita che i cittadini si rivolgano al privato o a nosocomi territorialmente lontani non sapendo di avere anche a Fondi piccole eccellenze ambulatoriali”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

