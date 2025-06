Fonderie Pisano il Comune dà i trenta giorni all’azienda

Le Fonderie Pisano hanno appena trenta giorni di tempo per rispondere al Comune di Salerno, che ha inviato un sollecito ufficiale affinché l’azienda manifesti un interesse concreto alla riqualificazione dell’area CR_1. Il futuro di questa zona strategica dipende ora da una decisione tempestiva e decisa. La sfida è aperta: l’attenzione si concentra sulla risposta delle fonderie, determinante per il rilancio urbanistico della città.

Il tempo stringe. Le Fonderie Pisano hanno trenta giorni per manifestare un interesse concreto alla riqualificazione dell’area CR1. Lo ha comunicato il Comune di Salerno, che attraverso il Settore Urbanistica ha notificato alla società un sollecito formale per la presentazione del Piano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Fonderie Pisano: Una sentenza storica. È tempo di agire per tutelare la salute dei cittadini - Le Fonderie Pisano rappresentano un nodo cruciale nella lotta per la salute pubblica. La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo mette in luce l'urgenza di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini.

Ultimatum ai Pisano, Comune:”30 giorni per progetto Fratte” Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo ... Vai su Facebook

Fonderie a Salerno, aut aut a Pisano: «Presenti l’ok al piano residenziale» - Trenta giorni di tempo alla proprietà delle Fonderie Pisano per esprimere «l’eventuale sussistenza di un interesse a proporre e realizzare un Piano urbanistico attuativo per ... Lo riporta ilmattino.it

Fonderie, il sindaco Napoli incontrerà i Pisano per riqualificare l’area di Fratte - L’amministrazione comunale di Salerno apre ufficialmente i lavori per la riqualificazione dell’area di Frat ... Riporta salernonotizie.it