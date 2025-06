Follia al Poma di Mantova infermieri presi a calci e pugni da un paziente | arrivano i carabinieri e lo arrestano

Un episodio di inaudita violenza scuote l’ospedale “Carlo Poma” di Mantova, dove un paziente ha aggredito violentemente due infermieri con calci e pugni, scatenando sdegno e preoccupazione. La scena, culminata con l’intervento dei carabinieri e l’arresto dell’uomo, solleva ancora una volta il tema della sicurezza e del rispetto nelle strutture sanitarie. Un evento che richiama l’urgenza di strategie più efficaci per proteggere il personale sanitario e garantire ambienti di lavoro sicuri e dignitosi.

Mantova, 28 giugno 2025 – Era stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale "Carlo Poma" di Mantova e, dopo la visita medica e le prestazioni erogate, era stato trattenuto in osservazione per qualche ora. Al momento della dimissione, il soggetto si scagliava con violenza nei confronti di due infermieri, che lo avevano accudito fino a qualche minuto prima, aggredendoli con calci e pugni, solo perché non trovava le sue ciabatte. Scatta l'allarme . È scattata l'attivazione grazie al pulsante di allarme presente nel Pronto Soccorso e, poco dopo, è giunta una gazzella dei carabinieri del Radiomobile di Mantova.